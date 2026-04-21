New York: movimento negativo per Honeywell International

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di apparecchiature industriali , che tratta con una perdita del 3,56%.



La tendenza ad una settimana di Honeywell International è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario di Honeywell International si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 218,5 USD. Prima resistenza a 227,2. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 215,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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