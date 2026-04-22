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New York: profondo rosso per NVR
Migliori e peggiori
,
In breve
22 aprile 2026 - 16.10
Pressione su
il costruttore leader negli Stati Uniti di case unifamiliari
, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,24%.
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