New York: spinge in avanti Boston Scientific

(Teleborsa) - Brilla la società che sviluppa apparecchi biomedici , che passa di mano con un aumento dell'8,86%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Boston Scientific rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di Boston Scientific mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 62,61 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 66,15. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 60,42.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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