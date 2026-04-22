New York: spinge in avanti Boston Scientific
(Teleborsa) - Brilla la società che sviluppa apparecchi biomedici, che passa di mano con un aumento dell'8,86%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Boston Scientific rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di Boston Scientific mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 62,61 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 66,15. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 60,42.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```