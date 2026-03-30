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New York: Boston Scientific scende verso 63,85 USD

Migliori e peggiori, In breve
New York: Boston Scientific scende verso 63,85 USD
Ribasso per la società che sviluppa apparecchi biomedici, che tratta in perdita del 6,56% sui valori precedenti.
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