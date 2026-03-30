New York: netto calo registrato da Boston Scientific

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società che sviluppa apparecchi biomedici , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,56% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Boston Scientific rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico di Boston Scientific mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 63,85 USD con area di resistenza individuata a quota 65,56. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 63,07.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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