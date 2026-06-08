Wizz Air offrirà connessione internet a bordo Starlink dal 2027

(Teleborsa) - Wizz Air
ha annunciato lunedì che offrirà internet satellitare Starlink
di Elon Musk su tutta la sua flotta
a partire dal prossimo anno
, diventando la prima compagnia
aerea ultra low-cost europea a farlo. La compagnia aerea non ha rivelato i termini dell'accordo con Starlink.
L'annuncio arriva mentre SpaceX
, la società madre di Starlink, si appresta a quotarsi in borsa questa settimana
.
Nel frattempo, Starlink ha firmato accordi con diverse compagnie aeree americane
, tra cui American Airlines
, Southwest
, United Airlines
e Alaska Airlines
. Ha inoltre stretto partnership con compagnie aeree a lungo raggio come Singapore Airlines ed Emirates.
A maggio, Wizz Air ha dichiarato di prevedere di raggiungere il pareggio o un utile leggermente positivo per l'intero anno finanziario 2026, conclusosi il 31 marzo, i cui risultati saranno pubblicati giovedì 11 giugno.