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Wizz Air offrirà connessione internet a bordo Starlink dal 2027

Finanza, Trasporti
Wizz Air offrirà connessione internet a bordo Starlink dal 2027
(Teleborsa) - Wizz Air ha annunciato lunedì che offrirà internet satellitare Starlink di Elon Musk su tutta la sua flotta a partire dal prossimo anno, diventando la prima compagnia aerea ultra low-cost europea a farlo. La compagnia aerea non ha rivelato i termini dell'accordo con Starlink.

L'annuncio arriva mentre SpaceX, la società madre di Starlink, si appresta a quotarsi in borsa questa settimana.

Nel frattempo, Starlink ha firmato accordi con diverse compagnie aeree americane, tra cui American Airlines, Southwest, United Airlines e Alaska Airlines. Ha inoltre stretto partnership con compagnie aeree a lungo raggio come Singapore Airlines ed Emirates.

A maggio, Wizz Air ha dichiarato di prevedere di raggiungere il pareggio o un utile leggermente positivo per l'intero anno finanziario 2026, conclusosi il 31 marzo, i cui risultati saranno pubblicati giovedì 11 giugno.




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