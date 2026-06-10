Milano 17:35
50.029 -0,46%
Nasdaq 22:00
28.508 -1,98%
Dow Jones 22:04
49.919 -1,87%
Londra 17:35
10.255 +0,27%
Francoforte 17:37
24.195 -0,97%

United Airlines Holdings scivola in fondo al mercato di New York

Migliori e peggiori, Trasporti
United Airlines Holdings scivola in fondo al mercato di New York
(Teleborsa) - Retrocede molto la holding di compagnie aeree, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,62%.

L'andamento di United Airlines Holdings nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status tecnico di United Airlines Holdings è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 105,4 USD, mentre il primo supporto è stimato a 100,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 109,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```