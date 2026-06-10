United Airlines Holdings scivola in fondo al mercato di New York

(Teleborsa) - Retrocede molto la holding di compagnie aeree , che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,62%.



L'andamento di United Airlines Holdings nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di United Airlines Holdings è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 105,4 USD, mentre il primo supporto è stimato a 100,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 109,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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