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Parigi: scambi negativi per Safran

Migliori e peggiori
Parigi: scambi negativi per Safran
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società ingegneristica, che presenta una flessione del 3,43% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Safran è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 268,4 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 281. Il peggioramento della multinazionale francese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 264.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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