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Parigi: si concentrano le vendite su Safran

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: si concentrano le vendite su Safran
Retrocede la società ingegneristica, con un ribasso del 2,87%.
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