Piazza Affari: andamento rialzista per Prysmian
(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo specializzato nella produzione di cavi, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,14%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB, ad evidenza del fatto che il movimento di Prysmian subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'azienda produttrice di cavi. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 122,7 Euro. Primo supporto visto a 121,4. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 120,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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