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Piazza Affari: giornata depressa per Amplifon

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: giornata depressa per Amplifon
Composto ribasso per la società leader nelle soluzioni uditive, in flessione dell'1,83% sui valori precedenti.
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