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Piazza Affari: risultato positivo per MARR

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: risultato positivo per MARR
Rialzo marcato per la società alimentare, che tratta in utile del 3,43% sui valori precedenti.
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