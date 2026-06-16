Piazza Affari: balza in avanti MARR

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società alimentare , che tratta in utile del 2,21% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MARR , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario del distributore di alimenti si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 6,88 Euro. Prima resistenza a 6,99. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 6,81.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```