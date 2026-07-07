Piazza Affari: positiva la giornata per MARR
(Teleborsa) - Scambia in profit la società alimentare, che lievita del 2,08%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che MARR mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,09%, rispetto a +3,37% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
La situazione di medio periodo del distributore di alimenti resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 6,893 Euro. Supporto visto a quota 6,823. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 6,963.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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