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Piazza Affari: andamento rialzista per MARR

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento rialzista per MARR
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società alimentare, in guadagno del 2,12% sui valori precedenti.

Il trend di MARR mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE Italia Mid Cap. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 6,62 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 6,81. Il peggioramento del distributore di alimenti è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 6,51.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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