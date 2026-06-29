Milano 15:26
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Dow Jones 26-giu
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Londra 15:26
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Piazza Affari: performance negativa per MARR

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: performance negativa per MARR
Rosso per la società alimentare, che sta segnando un calo dell'1,93%.
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