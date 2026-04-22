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Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 17 aprile
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22 aprile 2026 - 13.05
USA,
Richieste mutui nella settimana del 17 aprile su base settimanale (WoW) +7,9%
, in aumento rispetto al precedente +1,8%.
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