Milano 14:39
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Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 17 aprile

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Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 17 aprile
USA, Richieste mutui nella settimana del 17 aprile su base settimanale (WoW) +7,9%, in aumento rispetto al precedente +1,8%.
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