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USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 5 giugno

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USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 5 giugno
USA, Richieste mutui nella settimana del 5 giugno su base settimanale (WoW) +10,8%, in aumento rispetto al precedente -2,5%.
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