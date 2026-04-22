Milano 17:29
47.812 -0,19%
Nasdaq 17:33
26.834 +1,34%
Dow Jones 17:33
49.526 +0,77%
Londra 17:29
10.480 -0,17%
Francoforte 17:30
24.210 -0,25%

USA, Scorte petrolio (WoW) nella settimana del 17 aprile

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Scorte petrolio (WoW) nella settimana del 17 aprile
USA, Scorte petrolio nella settimana del 17 aprile su base settimanale (WoW) 1,93 Mln barili, in aumento rispetto al precedente -913K barili (la previsione era -1,9 Mln barili).
Condividi
```