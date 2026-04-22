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USA, Scorte petrolio (WoW) nella settimana del 17 aprile
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22 aprile 2026 - 16.35
USA,
Scorte petrolio nella settimana del 17 aprile su base settimanale (WoW) 1,93 Mln barili
, in aumento rispetto al precedente -913K barili (la previsione era -1,9 Mln barili).
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