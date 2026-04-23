A New York corre West Pharmaceutical Services

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di componenti per siringhe , che tratta in rialzo del 14,86%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di West Pharmaceutical Services evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso West Pharmaceutical Services rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di breve periodo di West Pharmaceutical Services mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 321,2 USD. Rischio di discesa fino a 308,4 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 334.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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