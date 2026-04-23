Crisi carburante, Urso: "in Italia prezzi aumentati meno che nel resto d'Europa, inflazione bassa"

“L’Italia è quella che ha saputo reagire meglio anche la crisi sul prezzo del. È aumentato, ma molto meno rispetto al resto dell’Europa”. Queste le parole del il Ministro delle Imprese e del Made in Italy,, parlando a margine della cerimonia per il conferimento del Premio Maestro del Made in Italy organizzato da Fondazione Imprese e Competenze per il Made in Italy presso il Salone delle Colonne a Roma.“Questo ci ha consentito di mantenere a livelli bassi anche l. L'inflazione a marzo in Italia rispetto a febbraio, è aumentata dello 0,2 all’1,7, mentre la media europea e di quasi il 3%. - ha spiegato il ministro - Nel contempo, siamo consapevoli che se la guerra dovesse perdurare le conseguenze sarebbero ben più gravi e dobbiamo attrezzarci a questo”.