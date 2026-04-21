Carburanti, UE: possibili carenze jet fuel, situazione va affrontata

(Teleborsa) - Resta in primo piano la possibilità di una carenza dei carburanti, soprattutto il jet fuel (cherosene) utilizzato nel trasporto aereo. "Non siamo in una situazione pericolosa, ma c'è la possibilità di una carenza di jet fuel", ha affermato il ministro cipriota dei Trasporti Alexis Vafeades, arrivando al Consiglio UE a Bruxelles, dove oggi presiederà la videoconferenza informale dei trasporti, per discutere dell'impatto della crisi energetica.



Vafeades ha sottolineato che una carenza degli approvvigionamenti "influenzerà le connessioni, influenzerà ogni cittadino nell'Ue" e di questo occorre "essere consapevoli" e "discuterne".



"L'Europa potrebbe trovarsi ad affrontare un problema a breve termine di approvvigionamento di carburante e un problema di domanda sul medio e lungo termine", ha precisato il titolare ai Trasporti cipriota, aggiungendo che occorre essere "pronti a evitare file alle stazioni di servizio".









(Foto: Gary Lopater su Unsplash )

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