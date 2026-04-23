Milano 11:57
47.604 -0,38%
Nasdaq 22-apr
26.937 0,00%
Dow Jones 22-apr
49.490 +0,69%
Londra 11:57
10.379 -0,93%
Francoforte 11:57
24.050 -0,60%

Crolla a Francoforte Evotec

Migliori e peggiori, In breve
Crolla a Francoforte Evotec
Si muove in perdita Evotec, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,96% sui valori precedenti.
Condividi
```