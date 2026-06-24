Milano 15:54
51.689 -0,64%
Nasdaq 15:54
29.468 +0,41%
Dow Jones 15:54
51.801 +0,26%
Londra 15:54
10.456 +0,26%
Francoforte 15:54
24.683 -0,85%

Crolla a Francoforte Kion

Migliori e peggiori, In breve
Crolla a Francoforte Kion
A picco Kion, che presenta un pessimo -4,11%.
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