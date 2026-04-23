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/ Entain, quotazioni in calo a Londra
Entain, quotazioni in calo a Londra
Migliori e peggiori
,
In breve
23 aprile 2026 - 09.50
Si muove in perdita la
società di scommesse sportive e giochi
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,37% sui valori precedenti.
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