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Entain, quotazioni in calo a Londra

Migliori e peggiori, In breve
Entain, quotazioni in calo a Londra
Si muove in perdita la società di scommesse sportive e giochi, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,37% sui valori precedenti.
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