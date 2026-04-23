Francoforte: giornata depressa per Stroeer
(Teleborsa) - Retrocede Stroeer, con un ribasso dell'1,96%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del MDAX, ad evidenza del fatto che il movimento di Stroeer subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Tecnicamente, Stroeer è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 37,58 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 36,74. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 38,42.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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