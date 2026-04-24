Francoforte: si concentrano le vendite su Stroeer

(Teleborsa) - Retrocede Stroeer , con un ribasso del 2,63%.



La tendenza ad una settimana di Stroeer è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 36,15 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 35,17. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 34,83.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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