Francoforte: pioggia di acquisti su Infineon

(Teleborsa) - Protagonista la compagnia hi-tech tedesca , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,96%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Infineon più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo del produttore di chip mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 52,94 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 51,36. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 54,52.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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