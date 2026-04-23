New York: amplia l'ascesa NextEra Energy

(Teleborsa) - Effervescente il distributore di energia elettrica , che scambia con una performance decisamente positiva del 6,59%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a NextEra Energy rispetto all'indice di riferimento.





Analizzando lo scenario di NextEra Energy si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 93,27 USD. Prima resistenza a 97,65. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 90,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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