Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 20:31
24.174 +0,53%
Dow Jones 20:31
46.649 +0,31%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

New York: in calo Enphase Energy

Migliori e peggiori, In breve
New York: in calo Enphase Energy
Si muove verso il basso la società di tecnologia energetica americana, con una flessione del 3,64%.
Condividi
```