New York: movimento negativo per American Express

(Teleborsa) - Sottotono il famoso gruppo delle carte di credito , che passa di mano con un calo del 3,45%.



Lo scenario su base settimanale di American Express rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di breve periodo del gruppo delle carte di credito mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 328,6 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 317,8. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 339,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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