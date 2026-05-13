New York: in calo American Express
(Teleborsa) - Pressione sul famoso gruppo delle carte di credito, che tratta con una perdita dell'1,89%.
L'andamento di American Express nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 306,7 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 311,1. Il peggioramento del gruppo delle carte di credito è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 305,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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