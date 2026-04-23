OPA Next RE, adesioni balzano al 35,87%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da CPI Property Group su di NEXT RE SIIQ, società immobiliare quotata su Euronext Milan, risulta che oggi 23 aprile 2026 sono state presentate 1.581.036 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 1.583.184, pari al 35,87070% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.
L'OPA è iniziata il 20 aprile e terminerà il 15 maggio 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie NEXT RE SIIQ acquistate sul mercato nei giorni 14 e 15 maggio 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
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