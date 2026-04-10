OPA parziale Ferretti, adesioni salgono al 30,86%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) parziale promossa da KKCG Maritime (dell'imprenditore ceco Karel Komarek) sulle azioni ordinarie di Ferretti, multinazionale italiana attiva nel settore della cantieristica navale, risulta che oggi 10 aprile 2026 sono state presentate 35.407 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 16.089.450, pari al 30,862396% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.
L'OPA parziale è iniziata il 16 marzo e terminerà il 13 aprile 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Ferretti acquistate sul mercato nei giorni 9 e 10 aprile 2026 non possono essere apportate in adesione all'offerta.
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