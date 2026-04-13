OPA parziale Ferretti, adesioni balzano al 56,8% nell'ultimo giorno
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) parziale promossa da KKCG Maritime (dell'imprenditore ceco Karel Komarek) sulle azioni ordinarie di Ferretti, multinazionale italiana attiva nel settore della cantieristica navale, risulta che oggi 13 aprile 2026 sono state presentate 13.522.148 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 29.611.598, pari al 56,8% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.
L'OPA parziale è iniziata il 16 marzo ed è terminata oggi 13 aprile 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Ferretti acquistate sul mercato nei giorni 9 e 10 aprile 2026 non sono state apportate in adesione all'offerta.
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