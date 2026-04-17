Next RE, OPA al via il 20 aprile. CdA ritiene congruo il corrispettivo

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da CPI Property Group su di NEXT RE SIIQ , società immobiliare quotata su Euronext Milan, l'offerente ha reso noto che Consob ha approvato il documento d'offerta.



L'offerente riconoscerà agli azionisti di Next RE un corrispettivo in denaro pari a 3,00 euro per ciascuna azione portata in adesione. In caso di adesione totalitaria, l'esborso massimo complessivo sarà pari a 13.240.758 euro. Il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana, avrà inizio alle ore 8:30 del 20 aprile 2026 e terminerà alle ore 17:30 del 15 maggio 2026 (estremi inclusi), salvo proroga.



Intanto, il CdA di NEXT RE SIIQ ha approvato all'unanimità il comunicato dell'emittente. Il consiglio ha ritenuto congruo da un punto di vista finanziario il corrispettivo di 3,00 euro.

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