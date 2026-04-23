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Piazza Affari: performance negativa per Amplifon

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: performance negativa per Amplifon
Seduta in ribasso per la società leader nelle soluzioni uditive, che mostra un decremento del 2,84%.
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