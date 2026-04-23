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Piazza Affari: performance negativa per Amplifon
Migliori e peggiori
,
In breve
23 aprile 2026 - 12.30
Seduta in ribasso per la
società leader nelle soluzioni uditive
, che mostra un decremento del 2,84%.
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