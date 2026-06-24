Milano 12:52
51.777 -0,48%
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Dow Jones 23-giu
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Londra 12:53
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Francoforte 12:53
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Piazza Affari: performance negativa per Unipol

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: performance negativa per Unipol
Ribasso per il Gruppo finanziario a assicurativo italiano, che presenta una flessione del 2,33%.
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