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Piazza Affari: performance negativa per STMicroelectronics

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: performance negativa per STMicroelectronics
Pressione sull'azienda italo-francese di semiconduttori, che tratta con una perdita del 2,97%.
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