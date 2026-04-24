A New York corre Synopsys
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il fornitore di software destinati ai produttori di semiconduttori, che tratta in rialzo del 7,32%.
Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Synopsys rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 500,5 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 474,7. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 459.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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