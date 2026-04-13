Wall Street contrastata con blocco su Hormuz in vigore e nuove minacce di Trump all'Iran

(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso Wall Street, con il Dow Jones che sta lasciando sul parterre lo 0,26%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l' S&P-500 ( New York ), che si posiziona a 6.829 punti, in prossimità dei livelli precedenti.



Poco sopra la parità il Nasdaq 100 (+0,25%); consolida i livelli della vigilia l' S&P 100 (+0,1%).



Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti energia (+0,87%), informatica (+0,69%) e finanziario (+0,59%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti utilities (-1,59%), beni di consumo per l'ufficio (-1,37%) e sanitario (-0,46%).



New York quindi in ordine sparso dopo l'entrata in vigore del blocco navale americano allo Stretto di Hormuz e con il Brent che resta sopra i 100 dollari al barile. Poco dopo l'entrata in vigore del blocco navale americano allo Stretto di Hormuz, il presidente Trump ha avvertito su Truth Social che qualsiasi nave iraniana che si avvicini al blocco sarà "immediatamente eliminata, usando lo stesso sistema di uccisione che usiamo contro i trafficanti di droga in mare".



Sul fronte societario, la settimana sarà dominata dalle trimestrali delle grandi banche americane: Goldman Sachs scambia in netto calo nonostante abbia archiviato i primi tre mesi del 2026 con risultati oltre le attese degli analisti.





Al top tra i giganti di Wall Street, Salesforce (+4,24%), Microsoft (+2,35%), Chevron (+1,82%) e IBM (+1,39%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Goldman Sachs , che continua la seduta con -3,07%.



Seduta negativa per Sherwin Williams , che mostra una perdita dell'1,94%.



Sotto pressione Coca Cola , che accusa un calo dell'1,81%.



Scivola Merck , con un netto svantaggio dell'1,65%.



Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Cadence Design Systems (+7,33%), AppLovin (+6,95%), Synopsys (+5,79%) e Atlassian (+5,65%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Fastenal Company , che prosegue le contrattazioni a -6,91%.



In rosso Kraft Heinz , che evidenzia un deciso ribasso del 3,23%.



Spicca la prestazione negativa di Insmed , che scende del 3,13%.



Keurig Dr Pepper scende del 2,86%.

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