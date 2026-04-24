Allcore, Websim abbassa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Websim Corporate Research (Intermonte) ha abbassato a 2,16 euro per azione (dai precedenti 2,75 euro) il target price su Allcore (già Soluzione Tasse), società attiva nella consulenza aziendale alle PMI e quotata su Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.



Gli analisti scrivono che il 2025 è stato un anno di svolta per la società: ricavi solidi ma margini sotto pressione, a fronte di una profonda trasformazione strategica. Il Gruppo razionalizza il perimetro, accelera sugli investimenti tecnologici (Allcore Mind) ed evolve verso un modello consultech multicanale, ponendo le basi per una crescita più scalabile.



A seguito dei risultati, hanno abbassato le stime a livello di top line di 8,2%/6% per i prossimi due anni (2026 e 2027), e un EBITDA che cala del 36,9%/33,1%. Per quanto riguarda il 2028, stimano una top-line di 54,6 milioni di euro e un EBITDA di 5,3 milioni di euro (9,6% di EBITDA margin).

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