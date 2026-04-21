SEIF, Integrae SIM abbassa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Integrae SIM ha abbassato a 0,34 euro per azione (dai precedenti 0,37 euro) il target price su Società Editoriale Il Fatto (SEIF), media content provider ed editore quotato su Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 55%.



Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione annuale per il 2025, gli analisti hanno modificato leggermente le stime sia per l'anno in corso che per i prossimi anni. In particolare, stimano ricavi 2026 pari a 35,7 milioni di euro e un EBITDA pari a 5,85 milioni di euro, corrispondente ad una marginalità del 13,9%.



Per gli anni successivi, si aspettano che i ricavi possano aumentare fino a 43 milioni di euro (CAGR 26-28: 9,7%) nel 2028, con EBITDA pari a 9,5 milioni di euro (corrispondente ad una marginalità del 19,2%), in crescita rispetto a 2,69 milioni di euro del 2025 (corrispondente ad un EBITDA margin del 7,3%). A livello patrimoniale, stimiamo per il 2028 una NFP cash positive pari a 1,65 milioni di euro.

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