Convergenze, Integrae SIM abbassa TP ma conferma Buy

(Teleborsa) - Integrae SIM ha rivisto al ribasso il target price su Convergenze da 4,50 a 4,10 euro per azione, confermando il rating Buy con rischio Medium dopo i risultati FY25. L'upside rispetto al prezzo attuale di 1,69 euro rimane elevato al 142,5%.



Convergenze, operatore campano attivo nei settori TLC ed energia quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2025 con un valore della produzione a 25,9 milioni (-2,7%), EBITDA reported a 3,73 milioni (margin 14,4%, da 19,5% nel 2024) e utile netto a 0,49 milioni — entrambi in flessione per fattori congiunturali e componenti straordinarie negative per circa 0,43 milioni. La posizione finanziaria netta è positiva (cash) per 4,75 milioni.



Per il 2026 Integrae stima un valore della produzione a 27,2 milioni con EBITDA a 4,65 milioni (margin 17,1%), con ulteriore crescita fino a 6,05 milioni di EBITDA nel 2028 (CAGR 25A-28E del valore della produzione: 7,5%). La valutazione DCF porta a un equity value medio di 30,7 milioni.



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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