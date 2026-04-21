Allcore, depositata la lista per il rinnovo del CdA
(Teleborsa) - Allcore, attiva nella consulenza aziendale rivolta alle PMI italiane con un modello AI-driven, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, in merito all’Assemblea degli Azionisti convocata in sede ordinaria per il giorno 27 aprile 2026, informa dell’avvenuta pubblicazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione.
Di seguito la lista presentata dall’azionista Dolphin, titolare di n. 9.000.000 azioni ordinarie, pari al 59,72% del capitale sociale di Allcore: Gianluca Massini Rosati (Presidente); Antonio Piovesana (Consigliere); Felice Massa (Consigliere indipendente).
(Foto: Benjamin Child on Unsplash)
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