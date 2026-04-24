Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 23/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 aprile
Seduta rialzista quella per il Light Sweet Crude Oil, che ha terminato le contrattazioni sotto il segno del toro con un rialzo a 96,63.
L'esame di breve periodo del greggio WTI classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 100,31 e primo supporto individuato a 89,26. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 111,37.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)