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Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 23/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 23/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 aprile

Seduta rialzista quella per il Light Sweet Crude Oil, che ha terminato le contrattazioni sotto il segno del toro con un rialzo a 96,63.

L'esame di breve periodo del greggio WTI classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 100,31 e primo supporto individuato a 89,26. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 111,37.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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