Aste titoli di Stato, collocati 2,5 miliardi di euro con rendimenti in calo

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha collocato 2,5 miliardi di euro di BTP nelle aste di collocamento di titoli di Stato svolte nella giornata del 24 aprile 2026.



In particolare, sono stati collocati 2,5 miliardi di euro del BTP 2,2% 2 anni scadenza 28-02-2028, per cui la domanda ha superato i 4 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,63.



Secondo il resoconto fornito dalla Banca d'Italia, il rendimento lordo si è assestato al 2,8%, ovvero 8 punto base inferiore a quello dell'asta analoga precedente, che risale al 25 marzo 2026.

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