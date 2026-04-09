Tesoro, collocati 9 miliardi di euro di BOT 3 e 12 mesi con rendimenti in crescita

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha collocato 9 miliardi di euro di BOT 3 e 12 mesi nelle aste di collocamento di titoli di Stato svolte nella giornata del 9 aprile 2026.



In particolare, sono stati collocati 2,5 miliardi di euro del BOT 3 mesi (vita residua 91 gg), per cui la domanda ha raggiunto 4,34 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,74. Secondo il resoconto fornito dalla Banca d'Italia, il rendimento medio ponderato semplice si è assestato al 2,135%, in calo di 12 punti base rispetto all'asta analoga precedente, che risale al 29 gennaio 2026.



Inoltre, sono stati collocati 7,5 miliardi di euro del BOT 12 mesi (vita residua 365 gg), per cui la domanda ha raggiunto 10,77 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,44. Il rendimento medio ponderato semplice si è assestato al 2,604%, in aumento di 23 punti base rispetto all'asta analoga precedente, che risale all'11 marzo 2026.

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