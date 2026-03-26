Tesoro, collocati 7,5 miliardi di euro di BOT 6 mesi con rendimento in rialzo

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha collocato 7,5 miliardi di euro di BOT 6 mesi (vita residua 183 gg) nelle aste di collocamento di titoli di Stato svolte nella giornata del 26 marzo 2026.



In particolare, la domanda ha raggiunto 10,95 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,46. Secondo il resoconto fornito dalla Banca d'Italia, il rendimento medio ponderato semplice si è assestato al 2,482%, in aumento di 44 punti base rispetto all'asta analoga precedente, che risale al 28 gennaio 2026.

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