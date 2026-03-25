Tesoro, collocati 4 miliardi di euro di BTP e BTPei con rendimenti in netto rialzo

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha collocato 4 miliardi di euro di BTP e BTPei nelle aste di collocamento di titoli di Stato svolte nella giornata del 25 marzo 2026, con rendimenti in netto rialzo.



In particolare, sono stati collocati 2 miliardi di euro del BTP 2,2% 2 anni scadenza 28-02-2028, per cui la domanda ha raggiunto 3,55 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,78. Secondo il resoconto fornito dalla Banca d'Italia, il rendimento lordo si è assestato al 2,89%, in aumento di 73 punti base rispetto all'asta analoga precedente, che risale al 24 febbraio 2026.



Inoltre, è stato collocato 1 miliardo di euro del BTPei 1,1% 5 anni scadenza 15-08-2031, per cui la domanda ha raggiunto 1,67 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,67. Il rendimento lordo si è assestato allo 0,97%, in crescita di 13 punti base rispetto all'asta analoga precedente, che risale al 24 febbraio 2026.



Infine, è stato collocato 1 miliardo di euro del BTPei 1,8% 10 anni scadenza 15-05-2036, per cui la domanda ha raggiunto 1,66 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,67. Il rendimento lordo si è assestato all'1,78%, in crescita di 26 punti base rispetto all'asta analoga precedente, che risale al 24 febbraio 2026.

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